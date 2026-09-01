Более четырёх тысяч человек посетили «Ночь кино» в Брянской области

2026, 01 сентября 13:51

Более четырёх тысяч человек посетили «Ночь кино» в Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Брянская область присоединилась к всероссийской акции «Ночь кино». Она прошла в 11-й раз по инициативе РОСКИНО и Фонда кино, поддержке Минкультуры России.

Кинопоказы прошли в учреждениях культуры Брянска, Новозыбкова, Сельцо, Фокино, Жуковского и Стародубского муниципальных округов, Брасовского, Брянского, Гордеевского, Дятьковского, Злынковского, Карачевского, Климовского, Клинцовского, Красногорского, Мглинского, Навлинского, Погарского, Почепского, Суземского, Суражского, Трубчевского и Унечского муниципальных районов. Сеансы посетили более четырех с половиной тысяч человек.

Самым популярным стал семейный фильм «Чебурашка 2» (6+). Его посмотрели более 1300 человек. На втором месте – историческая драма «Ангелы Ладоги» (12+). Фильм «Буратино»(6+) занял третье место.

На некоторых площадках помимо киносеансов прошли театрализованные лотереи, интерактивные киновикторины и киновыставки, работали фотозоны.

6+