Стражи порядка изъяли самодельный пистолет у жителя Брянска

2026, 01 сентября 13:14

Стражи порядка изъяли самодельный пистолет у жителя Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска побывали в квартире ранее судимого 65-летнего жителя Бежицкого района города Брянска. При обыске у него изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом.

Правоохранители выяснили, что оружие было изготовлено самодельным способом путём переделки газового пистолета. Короткоствольное огнестрельное оружие оказалось пригодным для стрельбы.

В отношении мужчины стражи порядка возбудили уголовное дело.