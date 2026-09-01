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Криминал

Стражи порядка изъяли самодельный пистолет у жителя Брянска

2026, 01 сентября 13:14
Стражи порядка изъяли самодельный пистолет у жителя Брянска
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Стражи порядка изъяли самодельный пистолет у жителя Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска побывали в квартире ранее судимого 65-летнего жителя Бежицкого района города Брянска. При обыске у него изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом.

Правоохранители выяснили, что оружие было изготовлено самодельным способом путём переделки газового пистолета. Короткоствольное огнестрельное оружие оказалось пригодным для стрельбы.

В отношении мужчины стражи порядка возбудили уголовное дело.

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