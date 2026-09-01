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Образование

Переселенцам из приграничья Климовского района вручили сертификаты и продуктовые карточки

2026, 01 сентября 14:00
Переселенцам из приграничья Климовского района вручили сертификаты и продуктовые карточки
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Семьи, вынужденно покинувшие приграничные деревни Климовского района из-за обстрелов и атак дронов, получили новую партию адресной помощи от Российского Красного Креста.

На этот раз речь о повседневных нуждах. По благотворительной программе фонда «Выручаем» переселенцам вручили сертификаты номиналом 5000 рублей на покупки в «Пятёрочке». Кроме того, семьи получили 150 продуктовых карточек, каждая — тоже на 5000 рублей. Позаботились и о школьниках: детям младших классов собрали и вручили рюкзаки со всей нужной канцелярией

Дмитрий Корнилов, член президиума брянского отделения Российского Красного Креста, подчеркнул:

«Все запланированные на этом этапе мероприятия по поддержке жителей приграничной зоны Климовского района выполнены в полном объёме. Помощь адресована и семьям со школьниками, и другим категориям граждан, размещённых в районном центре. Совместно с партнёрскими организациями мы продолжим мониторинг ситуации и будем оперативно откликаться на обращения переселенцев».

В Красном Кресте уточнили: это не последний этап — работа с семьями продолжится и дальше.

 

По информации сайта КП-Брянск.

Фото: брянское отделение РКК

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