Кражу велосипеда у курьера раскрыли полицейские в Брянске

Жителя Унечи, подозреваемого в краже двух велосипедов в Брянске, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Володарского района Брянска. Из подъезда пропал принадлежащий женщине велосипед. Злоумышленник вырвал из стены крючок, к которому было пристегнут противоугонный трос.

За неделю сотрудники полиции разыскали подозреваемого. 35-летний уроженец Унечи ранее уже был судим.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что мужчина совершил ещё одну кражу. Он похитил велосипед курьера службы доставки. Тот поднялся в квартиру с заказом, а злоумышленник забрал оставленный у подъезда транспорт.

Полицейским фигурант пояснил, что был пьян в момент кражи и не помнит, куда спрятал похищенное имущество. Ущерб составил около 25 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.