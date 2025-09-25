Кражу велосипеда в Брянске оперативно раскрыли полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Фокинского района города Брянска. С лестничной площадки многоквартирного дома пропал её велосипед стоимостью около 12 тысячи рублей. Транспорт не был пристегнут противоугонным тросом.

Участковые уполномоченные полиции и оперативники уголовного розыска в быстро задержали подозреваемого в краже. 48-летний житель города ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Мужчина признался, что планировал перепродать велосипед. Транспорт полицейские изъяли у него дома.

По данному факту стражи порядка проводят проверку.