Кражу золотой цепочки у ребёнка раскрыли брянские стражи порядка

Кражу золотой цепочки с крестиком, стоимостью 70 тысяч рублей, у ребёнка раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Брянска. После поездки в маршрутном такси её 13-летняя дочь обнаружила пропажу золотой цепочки с крестиком с шеи. Ювелирное изделие стоило почти 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемую в краже. 22-летняя жительница города заметила, как у девочки порвалась цепочка и упала на пол в маршрутке. Подозреваемая подобрала украшения и вышла на ближайшей остановке.

Девушке предъявили обвинение в краже. Уголовное дело направлено в суд.