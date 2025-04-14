Кражу золотых украшений раскрыли полицейские в Унече

Подозреваемого в краже золотых украшений задержали полицейские в Унече. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 33-летняя жительница Унечи. Из её дома пропали золотые браслет и подвеску, а также 1200 рублей. Стоимость похищенных украшений составила 32 тысячи рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, накануне у женщины были гости. Компания распивала спиртные напитки. Ранее судимый за мошенничество 39-летний житель города воспользовался нетрезвым состоянием хозяйки. Он незаметно похитил украшения и деньги.

Правоохранители задержали мужчину. Украденные ювелирные изделия у него изъяли. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.