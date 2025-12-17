680 свертков с метадоном в бутылках обнаружили полицейские в тайнике в Брянске

2025, 17 декабря 13:43

680 свертков с метадоном в бутылках обнаружили полицейские в тайнике в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции в Брянске задержали двух граждан ближнего зарубежья в возрасте 28 и 29 лет. По предварительной версии, иностранцы были «закладчиками». По указанию куратора мужчины приехали из Тулы , чтобы забрать оптовые партии наркотиков, а затем сделать тайники с «закладками» для покупателей.

В мобильных телефонах фигурантов стражи порядка нашли фотографии уже сделанных тайников, а также координаты места с оптовой закладкой. Полицейские в указанном месте нашли три бутылк, внутри которых находилось 680 свертков с порошком. Исследование подтвердило, что изъятое вещество – 300 граммов метадона. Более 1600 разовых доз благодаря работе брянских правоохранителей не попали в руки наркопотребителей.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантов суд отправил в СИЗО.