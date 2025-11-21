Брянец получил условный срок за девять срубленных деревьев. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений. На скамье подсудимых оказался 42-летний житель областного центра.

В марте — апреле 2025 года мужчина в лесу на территории Выгоничского района срубил девять берез и дуб общим объемом 14,1 кубометров. Ущерб государственному лесному фонду превысил 224 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы, а также обязал возместить ущерб. Решение не вступило в законную силу.