Криминал

Брянские полицейские задержали подозреваемых в краже электронных блоков управления для автобусов

2025, 26 ноября 17:28
Брянские полицейские задержали двух москвичей, подозреваемых в краже электронных блоков управления для автобусов стоимостью четыре миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

Оперативники уголовного розыска брянской полиции раскрыли кражу оборудования для общественного транспорта стоимостью четыре миллиона рублей. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали двоих жителей Москвы 25-и и 29-и лет.

По предварительной версии, ночью 10 октября фигуранты проникли на территорию муниципального пассажирского автотранспортного предприятия. С помощью кранов аварийного открывания дверей они вскрыли несколько автобусов. Мужчины демонтировали с транспортных средств 20 электронных блоков управления. 

Стражи порядка выяснили, что задержанные продали похищенные устройства. Покупателе об криминальном происхождении техники не знал. Оперативники изъяли 19 устройств, похищенных в Брянске, а также ещё четыре, собственников которых предстоит установить.

Возбуждено уголовное дело. Суд заключил обвиняемых под стражу.

