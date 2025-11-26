Связь времён: молодёжь Брянска встретилась с эхом войны

2025, 26 ноября 16:36

Будущие инженеры из БГИТУ на днях побывали на территории бывшего танкоремонтного завода, где сейчас находится мемориал жертвам фашизма. Историк Григорий Кожурин рассказал ребятам о том, что творилось здесь в оккупацию.

За два года через немецкий лагерь «Дулаг-142» прошло 80 тысяч человек — военнопленных и обычных горожан. Половина из них так и не увидела освобождения. Голод, холод, издевательства — всё это было обыденностью для узников.

Студенты возложили цветы к памятнику и минутой молчания почтили память погибших. Мероприятие организовали по инициативе брянского отделения «Новых людей». Такие встречи с историей помогают молодёжи понять, какой ценой далась наша Победа.

Источник – сайт КП-Брянск