Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Связь времён: молодёжь Брянска встретилась с эхом войны

2025, 26 ноября 16:36
Связь времён: молодёжь Брянска встретилась с эхом войны
Источник фото

Будущие инженеры из БГИТУ на днях побывали на территории бывшего танкоремонтного завода, где сейчас находится мемориал жертвам фашизма. Историк Григорий Кожурин рассказал ребятам о том, что творилось здесь в оккупацию.

За два года через немецкий лагерь «Дулаг-142» прошло 80 тысяч человек — военнопленных и обычных горожан. Половина из них так и не увидела освобождения. Голод, холод, издевательства — всё это было обыденностью для узников.

Студенты возложили цветы к памятнику и минутой молчания почтили память погибших. Мероприятие организовали по инициативе брянского отделения «Новых людей». Такие встречи с историей помогают молодёжи понять, какой ценой далась наша Победа.

Источник – сайт КП-Брянск

Метки:

Читайте также

Брянские гандболистки стали призёрами турнира в Белоруссии
26 ноября 16:06
Брянские гандболистки стали призёрами турнира в Белоруссии
Порезавшую шины автомобиля соперницы жительницу Жуковки ждёт суд
26 ноября 15:59
Порезавшую шины автомобиля соперницы жительницу Жуковки ждёт суд
Брянский губернатор обсудил сотрудничество с председателя Гомельского облисполкома
26 ноября 15:26
Брянский губернатор обсудил сотрудничество с председателя Гомельского облисполкома

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13415) брянск (6653) ДТП (2611) ГИБДД (2133) прокуратура (1970) уголовное дело (1915) суд (1771) Александр Богомаз (1692) авария (1604) мчс (1415) коронавирус (1272) умвд (976)