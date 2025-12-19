Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Кражу товаров на 34 тысячи рублей из магазина раскрыли брянские стражи порядка

2025, 19 декабря 11:38
Кражу товаров на 34 тысячи рублей из магазина раскрыли брянские стражи порядка
Кражу товаров на 34 тысячи рублей из магазина раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратился администратор магазина самообслуживания в Навлинском районе. Из торгового зала пропали продукты и бутылки дорогостоящего алкоголя. Ущерб превысил 34 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 19-летний житель областного центра. В поле зрения правоохранителей до этого момента он не попадал. Часть похищенного имущества стражи порядка изъяли.

Возбуждено уголовное дело. 

