Почти три миллиона рублей похитил лжеэксперт у жительницы Климовского района

2025, 26 ноября 16:41

Почти три миллиона рублей похитил лжеэксперт у жительницы Климовского района на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию на минувшей неделе с заявлением обратилась жительница Климовского района. Она пообщалась с якобы экспертом по быстрому заработку. Незнакомец предложил женщине «выгодно» инвестировать свои сбережения. На указанные собеседником счета потерпевшая перевела 2 700 000 рублей. После получения денег лжеэксперт пропал.

на прошлой неделе в аналогичную ситуацию попали ещё четверо жителей Брянской области. Они лишились 857 тысяч рублей.

Полицейские расследуют обстоятельства мошенничества.