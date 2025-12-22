Подозреваемого в ограблении магазина брянца задержали полицейские

2025, 22 декабря 11:06

Подозреваемого в ограблении магазина брянца задержали полицейские. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился администратор магазина самообслуживания в Фокинском районе Брянска. Накануне днём в зал пришёл мужчина, набрал с полок продукты, а затем сбежал. Работники магазина не смогли его догнать. Ущерб составил почти 5000 рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в ограблении. 35-летний житель города уже был судим за кражи и грабёж.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».