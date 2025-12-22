Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Подозреваемого в ограблении магазина брянца задержали полицейские

2025, 22 декабря 11:06
Подозреваемого в ограблении магазина брянца задержали полицейские
Источник фото

Подозреваемого в ограблении магазина брянца задержали полицейские. О происшествии сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратился администратор магазина самообслуживания в Фокинском районе Брянска. Накануне днём в зал пришёл мужчина, набрал с полок продукты, а затем сбежал. Работники магазина не смогли его догнать. Ущерб составил почти 5000 рублей.

Оперативники уголовного розыска  задержали подозреваемого в ограблении. 35-летний житель города уже был судим за кражи и грабёж. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Метки:

Читайте также

Брянские тяжелоатлеты завоевали четыре «золота» всероссийского турнира
22 декабря 16:17
Брянские тяжелоатлеты завоевали четыре «золота» всероссийского турнира
Лжебанкиры похитили свыше двух миллионов рублей у брянцев за неделю
22 декабря 15:40
Лжебанкиры похитили свыше двух миллионов рублей у брянцев за неделю
Суд обязал чиновников ликвидировать несанкционированную свалку ТКО в Комаричах
22 декабря 15:27
Суд обязал чиновников ликвидировать несанкционированную свалку ТКО в Комаричах

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13701) брянск (6703) ДТП (2637) ГИБДД (2158) прокуратура (1992) уголовное дело (1940) суд (1777) Александр Богомаз (1746) авария (1619) мчс (1437) коронавирус (1272) умвд (998)