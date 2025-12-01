По национальному проекту в Клинцовском районе обновили трассу

2025, 01 декабря 17:36

По национальному проекту в Клинцовском районе обновили трассу. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Клинцовском районе завершился капитальный ремонт трассы Смотрова Буда – Великая Топаль – Климово. 9,5 километра дороги обновила подрядная организация ООО «Погарагродорстрой».

Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины. В завершении ремонта рабочие нанесли разметку термопластиком и поставили дорожные знаки. Участок трассы обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».