Пешеход попал под машину на трассе в Погарском районе

2025, 03 декабря 08:19

Пешеход попал под машину на трассе в Погарском районе. Об этом сообщили региональной Госавтоинспекции.

Вечером 1 декабря на 0-м км автомобильной дороги «Брянск –Новозыбков – Погар – Стечка» в Погарском районе произошла авария. 35-летняя женщина-водитель за рулём автомобиля Renault Megane сбил 49-летнего пешехода. Мужчина вышел на проезжую часть из-за стоящего автомобиля чтобы перейти дорогу.

Пешеход с травмами попал в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.