Свыше пяти километров трассы «Украина — Комаричи» отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Комаричском районе завершился капитальный ремонт трассы «Украина-Комаричи». Свыше пяти километров дороги в порядок привела подрядная организация АО «Брянскавтодор». Участок ремонта прошёл от поворота с федеральной трассы к посёлку Комаричи. В него вошло обновление улицы Транспортной в посёлке Шарово.
Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и уложили новое асфальтобетонное покрытие, а также обновили съезды с дороги, обочины и откосы.
Также рабочие обустроили остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта. В завершении подрядчик нанёс разметку и установил дорожные знаки.
Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».