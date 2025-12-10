Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Свыше пяти километров трассы «Украина — Комаричи» отремонтировали по нацпроекту

2025, 10 декабря 14:41
Свыше пяти километров трассы «Украина — Комаричи» отремонтировали по нацпроекту
Свыше пяти километров трассы «Украина — Комаричи» отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Комаричском районе завершился капитальный ремонт трассы «Украина-Комаричи». Свыше пяти километров дороги в порядок привела подрядная организация АО «Брянскавтодор». Участок ремонта прошёл от поворота с федеральной трассы к посёлку Комаричи. В него вошло обновление улицы Транспортной в посёлке Шарово. 

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и уложили новое асфальтобетонное покрытие, а также обновили съезды с дороги,  обочины и откосы.

Также рабочие обустроили остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта. В завершении подрядчик нанёс разметку и установил дорожные знаки.

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». 

