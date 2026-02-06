Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Семь улиц отремонтируют в Советском районе Брянска

2026, 06 февраля 13:32
Семь улиц отремонтируют в Советском районе Брянска
Семь улиц отремонтируют в Советском районе Брянска в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В перечень объектов капитального ремонта в Советском районе Брянска в 2026 году вошли семь дороги. Магистрали обновят на улицах Бондаренко, Спартаковской, Советской ( от пер. Трудового до улицы Крахмалева), Красноармейской (от проспекта Станке Димитрова до ул. Октябрьской), Калинина (от ул. Пионерской до ул. Комарова) и  переулку Трудовому (от ул. Фокина до ул. Горького). На ремонт потратят свыше 278 млн рублей.

Кроме того, весной подрядчик завершит ремонт улицы Горького. Строителям необходимо доделать тротуар по чётной стороне дороги.

