Курьер мошенников из Курской области предстанет перед брянским судом

20-летний курьер телефонных мошенников из Курской области предстанет перед брянским судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трубчевский районный суд. рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 20-летний житель посёлка Коренево Курской области.

По версии правоохранителей, в августе 2023 года молодой человек стал курьером у телефонных мошенников. Злоумышленник сообщили трём пожилым жительницам Льгова Курской области и двум жительницам Трубчевска Брянской области о якобы попавших в беду родны. На спасение они потребовали деньги. курьер забрал у пенсионерок более 1,7 млн рублей и перевёл на обезличенные банковские счета соучастников.

Юноша ждёт суда под стражей.