Происшествия

Курьер телефонных мошенников предстанет перед брянским судом

2026, 03 февраля 17:37
Курьер телефонных мошенников, похитивших 890 тысяч рублей у жительницы Клетни, предстанет перед брянским судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 19-летний житель Республики Крым

По версии правоохранители, в сентябре 2025 года телефонные мошенники обманули жительницу посёлка Клетня. Они потребовали передать им сбережения якобы для проверки подлинности купюр. Под видом инкассатора к женщине приехал фигурант. Он забрал 890 тысяч рублей. Он оставил себе 70 тысяч рублей в качестве вознаграждения, а остальные деньги перевёл сообщникам.

Обвиняемый добровольно вернул потерпевшей 100 тысяч рублей.

