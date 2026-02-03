Курьер телефонных мошенников, похитивших 890 тысяч рублей у жительницы Клетни, предстанет перед брянским судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 19-летний житель Республики Крым
По версии правоохранители, в сентябре 2025 года телефонные мошенники обманули жительницу посёлка Клетня. Они потребовали передать им сбережения якобы для проверки подлинности купюр. Под видом инкассатора к женщине приехал фигурант. Он забрал 890 тысяч рублей. Он оставил себе 70 тысяч рублей в качестве вознаграждения, а остальные деньги перевёл сообщникам.
Обвиняемый добровольно вернул потерпевшей 100 тысяч рублей.