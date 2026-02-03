В Брянске стартовало обучения участников проекта «Брянские герои»

В Брянске стартовало обучения участников проекта «Брянские герои». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В правительстве области прошло торжественное мероприятие в честь старта первый модуль обучения участников проекта «Брянские герои». Он стал частью федеральной программы «Время героев».

На церемонии губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил удостоверения 11 участникам проекта. Более 300 кандидатов прошли отборочные туры. Достойнейшие вышли в финал. Они будут обучаться основам госуправления под руководством опытных наставников.

«На протяжении последних 80 лет ветераны, участники Великой Отечественной войны обучали нас, детей, говорили, как страну защищать, как любить, как ее отстаивать, прививали именно те ценности, которые необходимы для нас как великого народа. А сегодня большие надежды и у руководства страны, и у руководства области на наших героев. Желаю нашим защитникам успехов!» – подчеркнул Александр Богомаз.