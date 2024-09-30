Курьера с наркотиками задержали брянские полицейские

Курьера с партией синтетического наркотика задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники брянского управления по контролю за оборотом запрещённых веществ около гостиницы в областном центре задержали наркокурьера. Он получил предложение незаконного заработка в мессенджере от неизвестного.

В доме подозреваемого оперативники обнаружили 82 полимерных свертка и электронные весы. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 160 граммов синтетического наркотика, что составляет почти 1000 разовых доз.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Фигуранта суд заключил под стражу.