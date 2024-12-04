Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию

18-летнего курьера телефонных мошенников, обобравшего четырёх пенсионеров, брянский суд отправил в колонию. Лю этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 18-летний студент из города Дятьково.

В феврале 2024 года парень разместил объявление о поиске подработки на сайте в интернете. На него вышёл «работодатель». Фигурант должен был забирать наличные по определённым адресам и переводить их на продиктованные счета. В качестве оплаты ему обещали 1% от суммы денег, которые он будет забирать. В итоге студент стал соучастником телефонных мошенников. Злоумышленники обманули четырёх пенсионеров из Погарского, Суземского и Стародубского районов. Молодой человек забрал у них 1,3 млн рублей.

Суд приговорил виновного к двум годам и восьми месяцам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.