Курьера телефонных мошенников задержали полицейские в Жуковке

В Жуковке полицейские задержали иностранца, забравшего деньги у пенсионерки, обманутой мошенниками. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Жертвой дистанционных аферистов стала 77-летняя жительница города Жуковки. Она получила звонок от женщины, которая представилась дочерью. Та сообщили, что стала виновницей аварии и попросила денег для «урегулирования» ситуации.

Потерпевшая передала прибывшему курьеру 100 тысяч рублей. Позднее она связалась с дочерью и узнала, что попалась на удочку мошенников.

Стражи порядка задержали курьера – 39-летнего иностранца. В отношении него возбуждено уголовное дело. Стражи порядка проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.