Квартира сгорела в многоэтажке в Брянске

Спасатели потушили пожар в квартире в многоэтажке Брянска. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство накануне поступила информация о пожаре в Фокинском районе Брянска. На улице Богдана Хмельницкого загорелась квартира на втором этаже многоэтажки. На вывоз прибыли две пожарные автоцистерны и автолестница. Спасатели оперативно потушили огонь.

На пожаре люди не пострадали. Причину происшествия предстоит установить экспертам.