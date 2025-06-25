Легковушка и электровелосипед столкнулись на брянской трассе

Мужчина пострадал при столкновении легковушки и электровелосипеда на трассе в Брянской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Брянском районе на 4 км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков — граница с Р. Беларусь» произошла авария. 68-летний водитель за рулём автомобиля Lada Granta при повороте направо не пропустил электровелосипед Liming V8max. 65-летний мужчина двухколёсного транспорта ехал прямо в попутном направлении.

Водитель электровелосипеда с травмами попал в больницу. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются правоохранители.