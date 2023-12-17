Легковушка и маршрутка столкнулись в Брянске

Два человека пострадали при столкновении легковушки маршрутного автобуса в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

17 декабря в районе дома № 199 по улице Калинина в Брянске произошло ДТП. 27-летний водитель на HYUNDAI SOLARIS выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в маршрутный автобус PEUGEOT BOXER. Два пассажира маршрутки получили травмы.

Водитель легковушки оказался нетрезв. На него инспекторы составили протокол. Также ему грозит штраф за непристёгнутый ремень безопасности.