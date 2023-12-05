Легковушка и рефрижератор столкнулись на трассе в Брянском районе

Водитель сломал ногу при столкновении легковушки и грузового рефрижератора на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 137 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 61-летний водитель не справился с управлением Hyundai Solaris. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым рефрижератором с прицепом.

Водитель иномарки сломал лодыжку. Госпитализация ему не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту аварии.