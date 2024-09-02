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Легковушка сгорела в Брянске

2024, 02 сентября 09:08 Происшествия
Легковушка сгорела в Брянске
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Легковушка сгорела на улице Романа Брянского в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянске. На улице Романа Брянского загорелся легковой автомобиль. 

На происшествия прибыли две автоцистерны. Они потушили пожар меньше чем за час. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Люди не пострадали. Экспертам предстоит выяснить причину пожара.

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