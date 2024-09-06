Легковушка сгорела в Климовском районе

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Климовском районе. В Климово на улице Брянской загорелся автомобиль.

На досуге Как в регионе создают условия для развития молодёжи. На Смоленщине стартовал новый учебный год. За парты в разных уголках региона сели более 95 тысяч учеников – отдохнувших, загорелых и готовых впитывать новые знания. Кто-то из школьников провёл прошедшие месяцы с родными на даче, кто-то съездил в путешествие, а кто-то отдохнул в детских лагерях. Талантливая смена

На Курском направлении Смоляне активно помогают курянам – жители этого региона сегодня особенно нуждаются в поддержке и участии. «События в Курской области – это боль всей страны. Жители нашего региона не остаются в стороне и продолжают активно участвовать в сборе гуманитарной помощи для курян. В работу включены буквально все – промышленные предприятия, малый и средний бизнес, политические партии,

Сделано в регионе В Смоленской области построят завод по производству сельхозтехники. Первый камень в основание нового предприятия заложили губернатор Василий Анохин и председатель совета директоров «Коблик Групп» Егор Коблик. Напомним, что соглашение о реализации на Смоленщине крупного инвестпроекта стороны подписали в июне на полях ПМЭФ. Современное производство техники для кормления и содержания крупного рогатого скота разместится в индустриальном

Задел кадров В Смоленске завершена модернизация базового медицинского колледжа им. К.С. Константиновой. Он стал основной организацией вновь созданного медицинского кластера. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. «Благодаря федпроекту «Профессионалитет» учреждение капитально отремонтировано и переоснащено. Кроме того, здесь создано 18 учебно-производственных зон с современными симуляторами и тренажёрами для обучения. Также преподаватели прошли курсы повышения квалификации и стажировку», –