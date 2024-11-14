Легковушка сгорела в посёлке Локоть
Легковушку потушили два пожарных расчёта в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брасовском районе. В посёлке Локоть на улице Новый свет загорелся легковой автомобиль. Огонь быстро потушили два пожарных расчёта, прибывшие на вызов.
Экспертам предстоит установить причину ЧП.
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