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Легковушка сгорела в посёлке Локоть

2024, 14 ноября 11:35 Происшествия
Легковушка сгорела в посёлке Локоть
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Легковушку потушили два пожарных расчёта в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

 

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брасовском районе. В посёлке Локоть на улице Новый свет загорелся легковой автомобиль. Огонь быстро потушили два пожарных расчёта, прибывшие на вызов.

Экспертам предстоит установить причину ЧП.

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