2026, 22 мая 18:05
Переулок Трудовой обновят по нацпроекту в Брянске
Переулок Трудовой обновят по нацпроекту в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошёл переулок Трудовой в Советском районе Брянска. Подрядчик обновит 118 метров дороги от улицы Фокина до улицы Горького. Участок проходит вдоль школы № 2 имени Д.Е. Кравцова и ведёт к стадиону «Динамо».

Специалисты обновят наружные инженерные сети, уложат асфальтобетонное покрытие и построят тротуары. Также рабочие установят пешеходное ограждение и  фонари со светодиодными светильниками.

В завершении ремонта подрядчик поставит дорожные знаки и нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

