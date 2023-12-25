Легковушка врезалась в грузовик в Брянске

Водитель попал в реанимацию после столкновения иномарки с грузовиков в областном центре. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД,

В районе дома № 26 по улице Бурова в Брянске произошла аврия. 25-летний водитель не справился с управлением KIA RIO. Легковушка влетела в стоящий грузовик Renault Magnum.

Молодого водителя спасателям пришлось вызволять из помятой иномарки с с помощью гидравлического инструмента. С тяжелой травмой головы и пневмотораксом водителя госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Полиция проводит проверку по факту аварии.