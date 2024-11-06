Легковушка врезалась в жилой дом в Навле

Легковой автомобиль врезался в жилой дом в посёлке Навля. о происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Навлинском районе. В посёлке Навля на улице Навлинская легковой автомобиль врезался в жилой дом.

Прибывшие на вызов сотрудники пожарно-спасательного подразделения отключили аккумуляторную батарею на машине. О потерпевших в ведомстве не сообщили.