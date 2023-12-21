Люди пострадали в ДТП в Трубчевском районе

Люди пострадали при столкновении легковушки с грузовиком на трассе в Трубчевском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В ночь с 20 на 21 декабря в Трубчевском районе произошло ДТП. Около поворота на посёлок Красное столкнулась легковушка и грузовик. В ДТП пострадали люди.

Сотрудники государственной противопожарной службы с помощью гидравлического инструмента вытащили из покорёженной машины человека. Также спасатели смыли горюче-смазочные материалы с дороги.