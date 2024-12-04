Лжебанкиры обманули 13 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили более восьми миллионов рублей у 13 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвой телефонных и кибермошенников стал 41 житель Брянской области. Потерпевшие лишились 21 160 000 рублей.

Почти в трети случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Некоторым злоумышленники предлагали оформить кредит на выгодных условиях или получить компенсацию. Жертвы сами называли конфиденциальные данные незнакомцам, в том числе и код из смс-сообщения для подтверждения операции.

Лжебанкиры похитили со счетов 13 потерпевших 8 045 000 рублей.