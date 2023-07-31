Лжебанкиры обманули 15 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили около 13,5 млн рублей у 15 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 30 жертв дистанционных мошенников. Они лишились 14 909 000 рублей.

Половина потерпевших потеряли деньги после общения якобы с сотрудниками банков. Злоумышленники сообщали о подозрительных переводах, блокировке счетов, ошибочно списанных денег с карт. Жертвы сами сообщил конфиденциальные данные и коды для подтверждения операций.

Таким способом со счетов 15 потерпевших пропали 13 467 000 рублей.