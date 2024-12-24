Лжебанкиры обманули 16 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили свыше восьми миллионов рублей у 16 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами дистанционных мошенников стали 39 жителей Брянской области. Злоумышленники похитили у них 14 939 000 рублей.

Почти в половине случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о якобы подозрительных переводах, ошибочных списаниях, разблокировке счетов. Некоторым предлагали оформить кредит или получить компенсацию.

Во время беседы злоумышленники узнавали данные карт собеседника, а также код для подтверждения операции. Некоторые потерпевшие сами переводили свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счёт. Лжебанкиры похитили со счетов 16 потерпевших 8 413 000 рублей.