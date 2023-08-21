Лжебанкиры обманули 19 брянцев за неделю
На прошлой неделе 19 брянцев стали жертвами лжебанкиров. Об этом сообщили в региональном УМВД.
За минувшую неделю в полицию обратились 36 жителей Брянской области, пострадавших от действий дистанционных мошенников. Они лишились 9 646 000 рублей.
Больше половины стали жертвами лжебанкиров. Они сообщали о подозрительных действиях со счетами, предлагали кредиты на выгодных условиях, обещали компенсации и бонусы. Потерпевшие сообщали неизвестным конфиденциальные данные и коды для подтверждения операций.
Таким способом со сетов 19 потерпевших пропали 7 471 000 рублей.
Читайте также
Новости регионов
Кадры для АПК и медицины
Ремонт ЦРБ, подготовка специалистов для сельского хозяйства и повышение качества воды. Эти и другие темы были затронуты в ходе визита врио губернатора Василия Анохина в Демидовский район. Одной из точек маршрута главы региона стала местная ЦРБ. Учреждение здравоохранения сегодня нуждается в реконструкции и обновлении медицинского оборудования. Больничный городок районной больницы был сдан в 1985 году.
К первой работе – первая квартира
На Смоленщине активно поддерживают студентов, обучающихся по целевому набору. На прошлой неделе медики-целевики получили ключи от служебных квартир. Первым таким специалистом стала 22-летняя Мария Трифонова, которая несколько месяцев назад окончила Рославльский медицинский техникум. Во время обучения Мария подписала целевой договор и приняла на себя обязательство прийти после учёбы на «скорую» фельдшером. Своего жилья у девушки
Курс на обновление
Какие изменения ждут Велижский район? Врио губернатора Василий Анохин продолжает совершать рабочие поездки в муниципалитеты Смоленщины, где встречается с местными жителями, знакомится с работой социальных объектов и с реализацией важных проектов. Во время посещения Велижского района Василий Анохин сделал остановку в Велижской детской юношеской спортивной школе, где занимаются 150 воспитанников. По программе «Развитие физической культуры