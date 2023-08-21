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Лжебанкиры обманули 19 брянцев за неделю

2023, 21 августа 12:58 Происшествия
Лжебанкиры обманули 19 брянцев за неделю
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На прошлой неделе 19 брянцев стали жертвами лжебанкиров. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

За минувшую неделю в полицию обратились  36 жителей Брянской области, пострадавших от действий дистанционных мошенников. Они лишились 9 646 000 рублей.

Больше половины стали жертвами лжебанкиров. Они сообщали о подозрительных действиях со счетами, предлагали кредиты на выгодных условиях, обещали компенсации и бонусы. Потерпевшие сообщали неизвестным конфиденциальные данные и коды для подтверждения операций. 

Таким способом со сетов 19 потерпевших пропали 7 471 000 рублей.

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