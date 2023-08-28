Лжебанкиры обманули 24 брянца на прошлой неделе

На минувшей неделе 24 брянца лишились почти шести млн рублей после общения с лжебанкировами Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратились 43 жертвы дистанционных мошенников. Они потеряли 7 479 000 рублей.

В половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действиях со счетами и картами. Некоторым жертвам обещали выгодные кредиты и компенсации. Потерпевшие сами сообщали необходимые обманщикам данные , в том числе коды для подтверждения операции.

Таким способом со счетов 24 потерпевших пропали 5 926 000 рублей.