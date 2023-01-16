Лжебанкиры обманули 24 брянца
На прошлой неделе жертвами лжебанкиров стали сразу 24 жителя Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 34 жертвы телефонных и кибермошенников. Они пополнили кошельки преступников на 11 040 000 рублей.
Чаще всего потерпевшие верили злоумышленникам, которые представлялись банковскими работниками. Они сообщали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Некоторым жертвам предлагали оформить выгодный креди или обещали бонусы от банка. Потерпевшие сами раскрывали конфиденциальные сведения, в том чисое и код для подтверждения операции по переводу денег.
Таким способом со счетов 24 брянцев пропали 10 236 000 рублей.
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