Лжебанкиры обманули 45 брянцев за неделю

На минувшей неделе лжебанкиры похитили более 21 млн рублей у 45 брянцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

62 жителя Брянской области на прошлой неделе стали жертвами телефонных мошенников. Больше половины пострадали от обманщиков, которые представлялись сотрудниками банков. Они сообщили о подозрительных действиях со счетами. Потерпевшие называли данные карт, а также код для подтверждения операции.

Таким способом со счетов 45 потерпевших пропали 21 124 000 рублей.