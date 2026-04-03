Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Лжебанкиры обманули двух жительниц Брянщины на прошлой неделе

2026, 03 апреля 08:17
Источник фото

Лжебанкиры обманули двух жительниц Брянщины на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На минувшей неделе в полицию обратилась 67-летняя жительница Брянского района. Ей позвонили якобы представители кредитной организации и сообщили о подозрительных операциях со счетами. Злоумышленники предложили пенсионерке задекларировать сбережения. Мошенникам женщина отдала 250 тысяч рублей. 

А 59-летней жительнице Бежицкого района лжебанкиры предложили пресечь незаконные операции по её счетам. В итоге женщина лишилась 254 тысяч рублей.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Сотрудник предприятия погиб при атаке беспилотников в Севске накануне
05 апреля 09:10
Сотрудник предприятия погиб при атаке беспилотников в Севске накануне
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
04 апреля 14:59
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
Брянца ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков
04 апреля 12:26
Брянца ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14721) брянск (6893) ДТП (2714) ГИБДД (2258) прокуратура (2074) уголовное дело (2031) Александр Богомаз (1942) суд (1787) авария (1647) мчс (1518) коронавирус (1272) умвд (1056)