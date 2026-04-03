2026, 03 апреля 08:17

Лжебанкиры обманули двух жительниц Брянщины на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратилась 67-летняя жительница Брянского района. Ей позвонили якобы представители кредитной организации и сообщили о подозрительных операциях со счетами. Злоумышленники предложили пенсионерке задекларировать сбережения. Мошенникам женщина отдала 250 тысяч рублей.

А 59-летней жительнице Бежицкого района лжебанкиры предложили пресечь незаконные операции по её счетам. В итоге женщина лишилась 254 тысяч рублей.