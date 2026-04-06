Криминал

Лжебанкиры обманули семерых брянцев за неделю

2026, 06 апреля 16:33
Лжебанкиры похитили почти два миллиона рублей у семерых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

На прошлой неделе в полицию обратились 26 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и кибермошенники. Из них только одна жительница Советского района Брянска распознала уловки злоумышленников. Всего жители региона лишились 3 357 000 рублей.

В ряде случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о подозрительных денежных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов, получении кредитов и компенсаций. Жертвы добровольно называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. Все со счетов семерых потерпевших лжебанкиры похитили 1 708 000 рублей.

