Нетрезвый водитель протаранил два автомобиля на парковке брянского ЖК. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В полицию от очевидцев поступило юа информация о дорожно-транспортном происшествии на территории жилого комплекса «Мегаполис -Парк». На парковке водитель Hyundai Santa Fe, устроил беспорядочную езду. Иномарка протаранила две припаркованные машины.
Полицейские выяснили, что за рулём был 36-летний мужчина. У водителя были признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался.
На нарушителя полицейские составили ряд административных материалов. Машину отправили на штрафстоянку.