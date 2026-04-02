2026, 02 апреля 17:42
Нетрезвый водитель протаранил два автомобиля на парковке брянского ЖК. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

В полицию от очевидцев поступило юа информация о дорожно-транспортном происшествии на территории жилого комплекса «Мегаполис -Парк». На парковке водитель Hyundai Santa Fe, устроил беспорядочную езду. Иномарка протаранила две припаркованные машины.

Полицейские выяснили, что за рулём был 36-летний мужчина. У водителя были признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался.

На нарушителя полицейские составили ряд административных материалов. Машину отправили на штрафстоянку.

