Лжебанкиры обманули восемь брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили два с половиной миллиона рублей у восьми брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвами дистанционных мошенников стали 40 жителей Брянской области. Они лишились 8 555 000 рублей.

В ряде случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. По телефону они информировали жителей о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Во время беседы злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также код для подтверждения из смс-сообщения. Некоторым мошенники предлагали перевести свои сбережения с «уязвимого» на якобы безопасный банковский счет.

Лжебанкиры похитили у восьми потерпевших 2 529 000 рублей.