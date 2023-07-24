Лжебанкиры похитили более 10 млн рублей у брянцев

За неделю лжебанкиры похитили более 10 млн рублей у жителей Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

40 жителей Брянской области на прошлой неделе стали жертвами телефонных и кибер мошенников. Они пополнили кошельки преступников на 13 893 000 рублей.

Больше половины пострадали от злоумышленников, которые представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счета, а также предлагали получить кредит. Потерпевшие сами сообщили конфиденциальные сведения, в том числе код для подтверждения операции.

Таким способом со счетов 24 потерпевших пропали 10 358 000 рублей.