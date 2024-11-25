Лжебанкиры похитили почти девять млн рублей у брянцев

Лжебанкиры похитили почти девять миллионов рублей у 13 брянцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратились 29 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных или интернет-мошенников. Злоумышленники похитили 11 957 000 рублей.

Почти половина потерпевших поверили мошенникам, которые представлялись сотрудниками банков. Они информировали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Некоторым жертвам предлагали оформить «выгодный» кредит. Во время беседы мошенники получали доступ к конфиденциальной информации. Всего лжебанкиры со счетов 13 потерпевших списали 8 979 000 рублей.