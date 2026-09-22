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ЖКХ

Почти 80 квадратных метров ям в асфальте убрали на улице 22-го Съезда КПСС в Брянске

2026, 22 сентября 10:44
Почти 80 квадратных метров ям в асфальте убрали на улице 22-го Съезда КПСС в Брянске
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Почти 80 квадратных метров ям в асфальте убрали с помощью установки «Белта» на улице 22-го Съезда КПСС в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Стилисты дорожного управления продолжают ликвидировать ямы на дорогах Брянска горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. В Бежицком районе на улице 22-го Съезда КПСС  работала установка «Белта». Специалисты отремонтировали около 80 квадратных метров асфальта. В Советском районе бригады приводили в порядок проезжую часть на улицах Костычева и Емлютина. 

Всего за минувший понедельник в Брянске отремонтировали 150 квадратных метров асфальта. С начала года ямочный ремонт прошёл на площади более 32 260 квадратных метров.

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