Почти 80 квадратных метров ям в асфальте убрали на улице 22-го Съезда КПСС в Брянске

2026, 22 сентября 10:44

Почти 80 квадратных метров ям в асфальте убрали с помощью установки «Белта» на улице 22-го Съезда КПСС в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Стилисты дорожного управления продолжают ликвидировать ямы на дорогах Брянска горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. В Бежицком районе на улице 22-го Съезда КПСС работала установка «Белта». Специалисты отремонтировали около 80 квадратных метров асфальта. В Советском районе бригады приводили в порядок проезжую часть на улицах Костычева и Емлютина.

Всего за минувший понедельник в Брянске отремонтировали 150 квадратных метров асфальта. С начала года ямочный ремонт прошёл на площади более 32 260 квадратных метров.