Лжебанкиры похитили свыше трёх миллионов у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратились 10 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и кибермошенников. Потерпевшие лишились 3 927 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Некоторые жертвы сами переводили сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» счет. Всего лжебанкиры похитили у четырёх брянцев 3 232 000 рублей.